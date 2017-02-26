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Alanya Lisesi’nde İzmir Marşı'na yasak!

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Alanya Lisesi’nde İzmir Marşı'na yasak!
Antalya'da okullarını müzik yarışmasında temsil etmek için prova yapan bir grup öğrenci İzmir Marşı'nı söylediği gerekçesiyle okul yöneticisinden uyarı aldı. Yönetici, öğrencileri, "Bu marş siyasal bir marş, söylemeyin" diye uyardı.

Son zamanlarda daha sık gündeme gelen İzmir Marşı, Antalya’nın Alanya ilçesindeki Alanya Lisesinde fiili olarak yasaklandı.

Bir GSM firmasının müzik yarışmasında okullarını temsil etmek üzere prova yapan bir grup öğrenci, prova sırasında İzmir Marşı’nı seslendirdi. Okul yönetimi İzmir Marşı’ndan rahatsız olunca, bir yönetici öğrencilere “Bu marş siyasal bir marş, söylemesinler” diye haber gönderdi. İzmir Marşı’nın bu şekilde fiili olarak ama yasal olmayan bir biçimde yasaklanması öğrencilerin tepkisine yol açtı.

GEÇEN YIL DA “YİĞİDİM ASLANIM” YARIDA KESİLMİŞTİ

Alanya Lisesi’nde 10 Kasım 2016’da Atatürk’ü anma programı sırasında öğrencilerin seslendirdiği “Yiğidim aslanım burda yatıyor” parçası da yarıda kesilmişti.

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