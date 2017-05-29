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Alanyaspor 2-3 Galatasaray / Maç özeti

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Alanyaspor 2-3 Galatasaray / Maç özeti
Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u ilk yarıda bulduğu 3 golle devirdi. Maçın son bölümlerinde zorlanan sarı-kırmızılı takım, güç de olsa 3 puanı aldı ve Fenerbahçe ile eşit puana geldi.

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray, üçüncülük şansını sürdürmek için Alanyaspor deplasmanındaydı. Çekişmeli geçen mücadele 3-2 Galatasaray üstünlüğüyle son buldu.

İlk yarıya fırtına gibi başlayan taraf sarı-kırmızılılar oldu. Bruma’nın ceza yayından çıkarttığı şutta bulduğu nefis gol, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi.

17. dakikada son haftaların golcü ismi Sinan Gümüş çıktı sahneye. 17 ve 23’te Alanyaspor filelerini sarsan Sinan Gümüş maçın adamı oldu. 27. dakikada Vagner Love’un golü ev sahibi takım için ümit oldu. Galatasaray ilk devreyi 3-1 önde kapadı.

SNEIJDER ÇIKTI, GALATASARAY BOZULDU

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un 60. dakikada Sneijder’i çıkarıp Josue’yi oyuna alması maçta dengeleri değiştirdi. Orta alanda top tutmakta zorlanan sarı-kırmızılıların aksine Alanyaspor maça hakim olmaya başladı. 76. dakikada Alanyaspor’un Vagner Love’ın ayağından bulduğu penaltı golü sarı-kırmızılılar için tehlike çanlarının çalmasına sebep oldu.

LİG BİTTİ TARTIŞMALAR BİTMEDİ

Alanyaspor lehine verilen penaltı kararından önce sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi. Garry Rodrigues’in ceza sahası içind düşürülmesini, pozisyona yakın olmasına rağmen es geçen Hali Umut Meler büyük tepki aldı.

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