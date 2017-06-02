Albay Yıkılkan da inkar yolunu seçti

Çatı davasında ifade veren Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın eski başdanışmanı Kur. Alb. Orhan Yıkılgan, "Ümit Gencer beni aradı. Bir sıkıyönetim bildirisi diye bir şey okuyacağını söyledi. Ben de ona okuma dedim" ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın onuncu celsesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan savunma yaptı.

Orgeneral Akar'ın eski emir subayı Levent Türkkan'ın aleyhine verdiği ifadeleri kabul etmeyen sanık Yıkılkan, arama odasından çıkan darbeye ilişkin notların da kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Yıkılkan, Adil Öksüz'ün düzenlediği darbe toplantılarına da katılmadığını savundu. Genelkurmay Karargahı'nda görüldüğü fotoğraflara değinen Yıkılkan, görev yeri olduğu için o gece karargahta olduğunu öne sürdü. Yıkılkan, fotoğraflarda birlikte görüldüğü Mehmet Partigöç, Doğan Öztürk ve Gökhan Eski ile koridorda bir kez karşılaştığını, bunun dışında bu kişilerle bir araya gelmediğini iddia etti.

Sanık Yıkılkan, darbeyle ilgili her ihtimali Genelkurmay Başkanı'na sunan biri olarak darbeyle ilişkilendirilmesinin izah edilemeyeceğini öne sürdü. FETÖ üyesi olmadığını savunan Yıkılkan, "Referansım Hulusi Akar'dır, ondan önceki sıralı komutanların hepsi hakkımda referans olacak kişilerdir" dedi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, odasında yapılan aramada darbeye ilişkin notlar bulunduğunu hatırlatması üzerine Yıkılkan, not üzerindeki yazının kendisine ait olmadığını savundu. Dik'in, "Ben sizin yazınız demiyorum, sizin odanızda bulunmuş." demesine karşılık Yıkılkan, "Olabilir. Odamda kar başlığı da çıktı. Benim kar başlığım yok" diye konuştu.

Ümit Gencer ile telefon görüşmeleri sorulan Yıkılkan, "Doğrudur, aradı. Bir sıkıyönetim bildirisi diye bir şey okuyacağını söyledi. Ben de ona okuma dedim" savunmasını yaptı. Sanık Yıkılkan, Fırat Alakuş ile yaptığı görüşmeyi hatırlamadığını belirterek, Mehmet Dişli ile de görüştüğünü, Dişli'nin karargahtaki güvenlik durumunu sorduğunu öne sürdü. Başkan Dik, Yıkılkan'ın Muhafız Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış ile yaptığı görüşmeleri de sordu. Barış ile 20 kez görüşmesi bulunduğu belirtilen Yıkılkan'ın "20 görüşme olduğunu sanmıyorum." sözleri üzerine Başkan Dik, "Kayıtlar yalan söylemez" dedi.

Barış'ın "Orhan Yıkılkan, tatbikatın fiiliyata dönüştüğünü, sıkıyönetim ilan edildiğini söyledi" yönündeki beyanının hatırlatılması üzerine Yıkılkan, böyle bir şey söylemediğini iddia etti.