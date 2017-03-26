Albayrak: Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor

Referandumla ilgili halka hitap eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor. Bunu görmemiz lazım. Ne kadar vatan haini varsa 'hayır' diyor" dedi.