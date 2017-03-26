Referandumla ilgili halka hitap eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor. Bunu görmemiz lazım. Ne kadar vatan haini varsa 'hayır' diyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Esenler'deki düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara seslendi.

'Hayır' diyenlere 'terörist' yakıştırılması yapılmasıyla ilgili konuşan Bakan Albayrak, "Bütün 'hayır' diyenler vatan haini değil, böyle bir şey demiyoruz ama bir şeyin altını çizmemiz lazım. Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor. Bunu görmemiz lazım. Ne kadar vatan haini varsa 'hayır' diyor. Bu ince çizgi o kadar önemli ki. Kimin kimle iş tuttuğu, kimin kimin yanında saf tuttuğu. 'Ülke bölünecek!' Bu anayasa teklifinde ülke bölünecek olsa ilk 'evet' diyecek olan Kandil'dir, İmralı'dır. Ülke bölünecek olsa ilk FETÖ'dür, malum terör örgütleridir" ifadelerini kullandı.