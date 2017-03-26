Bugünkü YENİÇAĞ »

Albayrak: Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor

»
Albayrak: Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor
Referandumla ilgili halka hitap eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor. Bunu görmemiz lazım. Ne kadar vatan haini varsa 'hayır' diyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Esenler'deki düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara seslendi.

'Hayır' diyenlere 'terörist' yakıştırılması yapılmasıyla ilgili konuşan Bakan Albayrak, "Bütün 'hayır' diyenler vatan haini değil, böyle bir şey demiyoruz ama bir şeyin altını çizmemiz lazım. Bütün vatan hainleri 'hayır' diyor. Bunu görmemiz lazım. Ne kadar vatan haini varsa 'hayır' diyor. Bu ince çizgi o kadar önemli ki. Kimin kimle iş tuttuğu, kimin kimin yanında saf tuttuğu. 'Ülke bölünecek!' Bu anayasa teklifinde ülke bölünecek olsa ilk 'evet' diyecek olan Kandil'dir, İmralı'dır. Ülke bölünecek olsa ilk FETÖ'dür, malum terör örgütleridir" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
AKP mitinginde küçük çocuğun eline verilen pankart tepki çektiAKP mitinginde küçük çocuğun eline verilen pankart tepki çektiSaray Bahçeli'ye kızgın!Saray Bahçeli'ye kızgın!Eski Bakan Taner Yıldız: Bahçeli'nin başına tuğla düşmediEski Bakan Taner Yıldız: Bahçeli'nin başına tuğla düşmediAlbayrak: Bütün vatan hainleri 'hayır' diyorAlbayrak: Bütün vatan hainleri 'hayır' diyorÖzdağ: Ne yaparsa yapsınlar 'Hayır' gümbür gümbür geliyor!Özdağ: Ne yaparsa yapsınlar 'Hayır' gümbür gümbür geliyor!İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!İzmir'de on binler tek ses oldu: Diktatörlüğe HAYIR!Devlet Bahçeli, 'Mustafa Kemal' sloganlarını hedef aldıDevlet Bahçeli, 'Mustafa Kemal' sloganlarını hedef aldıOğan:"Bir akıllı çıksın, göremediğimiz ne var açıklasın"Oğan:"Bir akıllı çıksın, göremediğimiz ne var açıklasın"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; "Ülkücü taban tuzağa düşmedi"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; "Ülkücü taban tuzağa düşmedi"CHP'li Erdoğdu'dan referandum anketiCHP'li Erdoğdu'dan referandum anketi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti