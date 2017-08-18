Albayrak: "Gördüğüm yerde boğazlardım"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da yurt dışında eğitim görecek öğrencilerle yaptığı konuşmasında FETÖ terör örgütü mensupları için "Gördüğüm yerde boğazlarım" dedi.

Berat Albayrak, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘2023 Vizonu Doğrultusunda Türkiye’nin Yetişmiş İnsan Gücü’ konulu ‘Ülke-Bölge, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışına burslu olarak gönderdiği öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıların 5’inci ve son gününde Bakan Albayrak kapanış konuşmasını yaptı. Albayrak, yurt dışına kaçan FETÖ şüphelileri için “Gittiniz ülkelerde görüyorsunuzdur. Vallahi yerinizde olsam ben zor sabrederdim. Gördüğüm yerde boğazlarım yani…” dedi.

Tarihsel kırılmanın yaşandığı bir süreçten geçildiğini belirten Berat Albayrak, Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın, önemli günlerden geçtiğini söyledi. Albayrak, “Dün Barselona, birkaç hafta önce Paris, Londra, Türkiye, Amerika’da neler oluyor görüyoruz. 21. yüzyıl, birçok sosyal bilimcinin teşhis ve tespitinden öte çok hızlı, travmatik yarılmalara gebe bir süreçle başladı" dedi.

Berat Albayrak, konuşmasında 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine de değindi. Tarihin gördüğü en büyük ihanet şebekesinin FETÖ terör örgütü olduğunu kaydeden Albayrak, “Beyinleri öyle yıkanmış bir ihanet şebekesi ki kendi her kutsalına, ülkesine, milletine, vatandaşına kardeşine, anasına babasına ihanet edecek insanlar çıktı buradan” diye konuştu.

“YERİNİZDE OLSAM BEN ZOR SABREDERDİM”

“Bu ihanet çetesi şu an itibariyle dünyanın dört bir yerinde bu ülkeyi, bu milleti, bu dini karalamak, ihanet etmek için iğrenç bir ‘diaspora network’u ile her gün zehrini ve ihanetini akıtıyor” diyen Bakan Albayrak, şunları söyledi:

“Gittiniz ülkelerde görüyorsunuzdur. Vallahi yerinizde olsam ben zor sabrederdim. Gördüğüm yerde boğazlarım yani… Kaçaklar, hainler… Ama o kadar içselleştirmişler ki çok normal bir şekilde yaşıyorlar. Sabırlı olmak da lazım gördüğün yerde boğmamak için…"