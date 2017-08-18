Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Albayrak: "Gördüğüm yerde boğazlardım"
Albayrak: "Gördüğüm yerde boğazlardım"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da yurt dışında eğitim görecek öğrencilerle yaptığı konuşmasında FETÖ terör örgütü mensupları için "Gördüğüm yerde boğazlarım" dedi.
18 Ağustos 2017 Cuma 14:50
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Albayrak: "Gördüğüm yerde boğazlardım"
Kütahya'da terör örgütü propagandası iddiası
Recep Akdağ Gülen'e böyle sahip çıkmış
İfadesinde "uyuyordum" dedi, görüntüleri ortaya çıktı
İspanya basını: Basılan restoran, Türk restoranı!
Barcelona'da minibüs kalabalığa daldı
Aykut Kocaman: Sonuç iç acıtıcı; turu geçeceğimize eminim
Bakan Akdağ'dan FETÖ'yle ilgili sözler
Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler
Messi'yle böyle dalga geçtiler!
Ömer Çelik İngiliz Bakan Alan Duncan görüşmesi
Burkayla meclise gelen vekil dünya gündeminde
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
FOTO GALERİ
Beşiktaş 6 isimle yolları ayırıyor
18 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
Türk restoranına yapılan saldırısıda dikkat çeken detay
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
ÇOK OKUNANLAR
Saray'da Akşener rahatsızlığı!
Tuncer Kılınç: Ateş topu Türkiye'ye doğru ilerliyor
Halaçoğlu: "Bize güveniyorlar, akıl almaz bir teveccüh var"
O iddia ilçeyi karıştırdı
TESUD Başkanı Karakuş: Afrin ve İdlib için pazarlık var
"Pısırık halinizle şeytanın maskarası oldunuz!"
Kırmızı kitap turkuaz olur mu?..
AKP'de şok bir istifa daha!
AKP'de yeni kriterler
Yıllık izin yönetmeliği değişti
İstanbul'da Suriyeli kavgası
Genelkurmay Başkanı'nın madalyaları bit pazarından çıktı
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Saray'da Akşener rahatsızlığı!
Tuncer Kılınç: Ateş topu Türkiye'ye doğru ilerliyor
Halaçoğlu: "Bize güveniyorlar, akıl almaz bir teveccüh var"
O iddia ilçeyi karıştırdı
TESUD Başkanı Karakuş: Afrin ve İdlib için pazarlık var
"Pısırık halinizle şeytanın maskarası oldunuz!"
Kırmızı kitap turkuaz olur mu?..
AKP'de şok bir istifa daha!
AKP'de yeni kriterler
Yıllık izin yönetmeliği değişti
İstanbul'da Suriyeli kavgası
Genelkurmay Başkanı'nın madalyaları bit pazarından çıktı
Maç sonu yedek kulübesi karıştı
Aykut Kocaman: Sonuç iç acıtıcı; turu geçeceğimize eminim
Balkan Yolculuğu: Sırbistan’dan Bosna Hersek'e
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.