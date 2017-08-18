Albayrak: "Gördüğüm yerde boğazlardım"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da yurt dışında eğitim görecek öğrencilerle yaptığı konuşmasında FETÖ terör örgütü mensupları için "Gördüğüm yerde boğazlarım" dedi.