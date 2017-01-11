MHP'nin kurumsal kişiliğini elinde tutanlar tarafından seçmen olarak aldatıldık...

İşte apaçık ispatı...

Hem de kendi sözleri ile...

"Oturmuş, teamülleri yerleşmiş parlamenter sistemi yıkmak ve başkanlık kılıfıyla diktatörlüğe geçmek yenilikse, bırakın eskiden bakalım" dediğinde inandık... Doğru söylüyor sandık... Oy verdik... Başımızın tacı yaptık.

Yanılmışız.

Aldatılmışız.

Dün söylediklerinin bugün tam tersini yapıyor.

Dün yalan dediklerine bugün doğru diyor.

Dün ülkücülük, bugün Başkancılık oynuyorlar...

Devlet Bahçeli: "Erdoğan ve Öcalan başkanlık sisteminde söz kesmiş, bölücü çevrelerden gelen mesajlar da bunu doğrulamıştır" dedi...

Gene inandık ve doğru söylüyor sandık..

Meğer iş başkaymış..

Aldatıldık...

Hatırlayın!

8 Aralık 2015 MHP grup toplantısında coşmuş haykırıyordu: "Başkanlık sistemi tartışması yeniden gündeme geliyor. Propagandası yapılan budur. Alttan alta işlenen, servis edilen, medyayla güçlendirilen, sistemin etkilendiği, tıkandığı söylemleridir. Bunların tutar ve kayda değer bir yanı yoktur. Mesele Erdoğan'ı güvence altına almaktır. Mesele Erdoğan'ın kişisel gayesinin tatmin olmasıdır. Erdoğan başbakanken de cumhurbaşkanıyken de çift başlılıktan şikayetçidir. Çünkü sözünden başka söz söylenmesini kaldıramamaktadır. Devleti aile şirketi gibi yönetmek istemiştir. Her gittiği devletin yönetim sistemine özenmiştir. ABD'ye gidip onların sistemini övmüştür, Meksika'ya gidip yine Meksika'daki sistemi övmüştür, Fransa ziyaretinde ise Fransız tarzı başkanlık sistemini övmüştür. Allah'tan şu sıralar Kuzey Kore'ye gitmemiştir yoksa Türkiye'nin geleceği kapkara olmaktan kurtulamayacaktır. Erdoğan ne yapmaya çalışmaktadır? Bu milletin yegâne derdi Erdoğan'a koltuk imal etmek midir? Peki, Erdoğan başkan olduktan sonra krallık ilan etmeyeceğine kim garanti verebilir. Oğlunu ikinci Erdoğan olarak tahta geçirmeyeceğine kim garanti verecektir. Türkiye'nin yeni Putin'i yavaş yavaş oluşmaktadır" dediğinde de doğru söylüyor sanmıştık...

Şimdi olanları görünce durumun sanıldığı gibi olmadığını anladık.. Meğer kandırılmışız.

Dün kamuoyuna sorduğu soruları şimdi biz kendisine soruyoruz...

Başkanlık sistemini savunan, oy veren MHP milletvekillerine, parti yöneticilerine soruyoruz.

Söyleyin!

Bahçeli'nizin yukarıdaki sorularına ne diyorsunuz? O gün mü doğru söylüyordu bugün mü? Doğru Bahçeli hangi Bahçeli'dir?

8 Şubat 2015 Kırşehir mitingi:

"Milli Görüş gömleğini giyen Erdoğan, BOP gömleğini giyerek milletimizi yıllarca kandırmış, zamanımızı çalmıştır. Ancak milletimiz gömlek değiştirmez. Değiştireceği gömleği de asla giymez. Şerefini gömlek gibi giyip çıkaran, tarafsızlık yeminini ampul gibi yakıp söndüren bir şahsiyet Türkiye'ye istikamet çizemez, milletimizin aklını artık çelemez. Erdoğan açıkça siyaset yapmakta, suç işlemekte, vatana ihanet konusunda arka arkaya delil üretmektedir. Bu yolla anayasayı değiştirip Öcalan canisiyle ve başkanlık sistemini kurma hedefine sabitlenen Erdoğan, geri dönülmeyen bir mecraya sapmıştır..."

Bu bomba gibi ağır sözleri söyleyen adamın tarih önünde kendini imha etmesinin ilginç örneğini yaşıyoruz.

Evet aldatıldık.. Ama sürü olmadığımızı, birey olduğumuzu, inancımızı, değerlerimizi, anahtar teslimi bir kişi ya da kuruma teslim etmeyeceğimizi tarih önünde ispat ediyoruz...

Evet aldatıldık... Ama farkındayız...