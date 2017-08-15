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Aldığı ceza belli oldu

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Aldığı ceza belli oldu
Antalya'da, kullandığı hafif ticari aracı yol kenarındaki köpeklerin üstüne sürerek birinin ölümüne neden olan Erhan Kozan'a verilen ceza belli oldu.

Kepez ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan olay, 17 Temmuz'da meydana geldi. Görüntülerde, Yükseliş Mahallesi'nde 07 JH 433 hafif ticari araçla seyreden sürücü, kasise geldiğinde hızını düşürerek geçiyor.

Sürücü, yolda hiçbir araç olmamasına rağmen aniden aracını yolun sağ tarafından bekleyen bir köpeğin üstüne sürüyor. Bu köpek kaçarak ezilmekten kurtulurken, diğer bir köpek aracın peşinde koşmaya başlıyor. Bunu fark eden sürücü, sola manevra yapmak yerine aracı köpeğin üzerine sürmeye devam ediyor. Başı aracın sağ ön tekerinin altında kalan köpek olay yerinde ölürken, sürücü durmadan olay yerinden kaçıyor.

Görüntülerin basında yer alması üzerine gözaltına alınan sürücü 39 yaşındaki Erhan Kozan, ifade işlerinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya Candost Derneği, 3 çocuk babası Erhan Kozan hakkında idari işlem başlatılıp, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği ceza uygulanması için Antalya Valiliği ile Kepez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü şikayette bulundu. Şikayetin ardından Erhan Kozan'a Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 1097 lira idari para cezası kesildi.

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