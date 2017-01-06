ALES sınavında yeni uygulama

ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenecek "e-ALES Deneme Sınavı" başvuruları, bugünden itibaren 18 Ocak'a kadar yapılacak.

ÖSYM tarafından ilk kez 11 Şubat'ta elektronik olarak düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (e-ALES) gireceklerin sisteme aşinalık kazanması amacıyla 28 Ocak'ta yapılacak "e-ALES Deneme Sınavı" başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, e-ALES 11 Şubat'ta elektronik ortamda yapılacağından, isteyen adayların sisteme aşinalık kazanmasını sağlamak için 28 Ocak'ta Ankara'da Esenboğa e-Sınav Merkezi'nde saat 14.30'da "e-ALES Deneme Sınavı" uygulanacak. e-ALES Deneme Sınavı başvuruları, bugünden itibaren 18 Ocak 2017'ye kadar "https://odeme.osym.gov.tr" adresinden yapılacak. Deneme sınavı ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Başkanı Ömer Demir, e-ALES'in ÖSYM'nin bir sınav için deneme yaptığı ilk uygulama olacağını açıklamıştı.