“Alevi yurttaşlar bu oyuna gelmeyecektir"

Bünyamin Öztürk / Yeniçağ

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un, “1980 darbesinden bu yana bir türlü yapılamayan Hz. Ali’nin doğum günü olan 21 Mart kutlamasını Ankara’da yapacağız” sözlerine tepki gösteren CHP’li Tüm, bu tür adımların referandum yatırımı olduğunu belirtti. Tüm şöyle devam etti: “Alevi yurttaşlarımız kendilerine yıllardır ikinci sınıf muamelesi yapan bir siyasal anlayışa inanmazlar. Hz. Ali bu toplumun ortak değeridir. Alevi’siyle Sünni’siyle saygı duyduğu 4 Halifeden biridir. Referanduma dönük bir adım olarak görülmeli. Bu ülkede yaşayan Alevi yurttaşlar bu oyuna gelmeyeceklerdir. Doğum günü kutlaması kendi takdirleridir. Ancak şuan ki hükümet programında Alevilerle ilgili tek satır yok. 7 tane Alevi Çalıştayı yapıldı bir arpa yol alınmadı. Hayatın her alanında Aleviler ötekileştiriliyor.”

AKP’nin Alevilerle ilgili öncelikli olarak yapması gerekenlere dikkat çeken Tüm, iktidar partisinin biran önce bu eksikleri gidermesi gerektiğini söyledi. Tüm şunları kaydetti: “AKP hükümetinin öncelikle Hz. Aliye’ye saygı duyan Alevi kültürüne sahip insanlarımızın acil taleplerine cevap vermesi gerekiyor. Onlar bu ülkede eşit yurttaş olarak görülmek istiyorlar. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı sadece belirli bir kesime para aktarıyor. Alevilere ait ibadethanelere bir kuruş destek sağlanmıyor. Alevilerin kendi imkânları ile inşa ettikleri Cem Evleri yasal olarak bile kabul edilmiyor. Öncelikle yapılması gereken bu ülkede bütün inançlara eşit davranılmasıdır. Demokrasinin ve laik bir anlayışın gereği bu olmalı. Hükümet acilen bunları yerine getirmeli. Bu ülkede 78 milyona aynı gözle bakmak gerekiyor.”

Özellikle AKP iktidarı döneminde devlet kurumlarında Alevilerin ötekileştirildiğini ifade eden Tüm, “Devlet kurumlarında neler yaşandığı ortada. AKP, Alevilere karşı ayrımcı bir politika izliyor. Bu doğru değil. Bu toplumun barışa ve birlikte yaşamaya ihtiyacı var. Devletin görevi tüm yurttaşlarına eşit davranmaktır. Ama AKP bunu yapan siyasal bir anlayışa sahip değil” dedi.