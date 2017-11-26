Bugünkü YENİÇAĞ »

Alevilerin evlerinin işaretlenmesine Hükümet'ten açıklama

»
Alevilerin evlerinin işaretlenmesine Hükümet'ten açıklama
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Malatya'da Alevi vatandaşlarının kapılarının işaretlenmesiyle ilgili konuştu.

CNN TÜRK'te bir canlı yayın programına katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Malatya'da Alevi vatandaşların kapılarının işaretlenmesiyle ilgili konuştu. 'Böyle bir şey asla kabul edilemez' diyen Akdağ, savcıların gerekli işlemleri başlattığını açıkladı. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Alevilerin evlerinin işaretlenmesine Hükümet'ten açıklamaAlevilerin evlerinin işaretlenmesine Hükümet'ten açıklamaOyun parkında akıl almaz ölümOyun parkında akıl almaz ölümHatay'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltıHatay'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltıİçişleri Bakanlığından kış genelgesiİçişleri Bakanlığından kış genelgesiHitler’in son yemeği ortaya çıktıHitler’in son yemeği ortaya çıktıAndrey Karlov anıtı açıldıAndrey Karlov anıtı açıldıKarısını boğazından bıçaklayarak öldürdüKarısını boğazından bıçaklayarak öldürdüTSK açıkladı: 26 terörist etkisiz hale getirildiTSK açıkladı: 26 terörist etkisiz hale getirildiEngin Günaydın'dan Cem Yılmaz'a cevapEngin Günaydın'dan Cem Yılmaz'a cevapYıldırım: 500 civarında engelli öğretmen atanacak"Yıldırım: 500 civarında engelli öğretmen atanacak"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti