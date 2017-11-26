Alevilerin evlerinin işaretlenmesine Hükümet'ten açıklama

Başbakan Yardımcısı Akdağ, Malatya'da Alevi vatandaşlarının kapılarının işaretlenmesiyle ilgili konuştu.

CNN TÜRK'te bir canlı yayın programına katılan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Malatya'da Alevi vatandaşların kapılarının işaretlenmesiyle ilgili konuştu. 'Böyle bir şey asla kabul edilemez' diyen Akdağ, savcıların gerekli işlemleri başlattığını açıkladı.