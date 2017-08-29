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Alex, Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifini kabul etmedi

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Alex, Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifini kabul etmedi
Acun Ilıcalı Brezilyalıların yarışacağı Survivor için Alex de Souza'ya teklif yaptı ancak efsane futbolcu bu teklifi kabul etmedi

Hürriyet'in haberine göre Acun Ilıcalı Brezilyalı efsane futbolcu Alex de Souza’yı Survivor’a getirmek için teklifte bulundu.

Alex de Souza’nın bu teklifi teşekkür ederek reddettiği öğrenildi.

Alex de Souza’nın ülkesinde bir programda TV yorumculuğu yapacağı belirtildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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