Aleyna Tilki'den Gomis'e sürpriz

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki 'Sen olsan bari' şarkısını bu kez Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis için söyledi. Gomis kendisi için yapılan bu jestin ardından sosyal medya hesabından paylaştı.

Galatasaray’ın yıldız ismi Bafétimbi Gomis’in Aleyna Tilki’nin ‘Sen olsan bari’ isimli şarkısı ile yaptığı dans bir anda sosyal medyada patlamış ve şarkı kendisi ile özdeşleşmişti.

Gomis’in Türk Telekom Stadyumu’nda attığı gollerin ardından hoparlörlerden çalınan şarkı bu kez Aleyna Tilki tarafından yıldız futbolcu için söylendi.

Başarılı futbolcu Tilki’nin bu jestinin ardından sosyal medya hesabından bu görüntüyü paylaşarak ‘Ne harika bir sürpriz! Desteğiniz için ve şanslı şarkım için teşekkürler Aleyna!’ notunu yazıp paylaştı.

İşte Gomis’in o paylaşımı: