Aleyna Tilki'den Gomis'e sürpriz

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki 'Sen olsan bari' şarkısını bu kez Galatasaray'ın yıldız ismi Bafetimbi Gomis için söyledi. Gomis kendisi için yapılan bu jestin ardından sosyal medya hesabından paylaştı.