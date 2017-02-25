Bugünkü YENİÇAĞ »

Aleyna Tilki'nin başı belada!

Aleyna Tilki'nin başı belada! 1
Geçtiğimiz yıl 18 yaşından küçük olmasına karşın alkollü mekanlarda sahneye çıktığı için gündeme gelen Aleyna Tilki, bu kez ehliyetsiz direksiyon başına geçti.
112
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti