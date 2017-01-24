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Aleyna Tilki'ye disiplin cezası

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Aleyna Tilki'ye disiplin cezası
Fizik dersinden aldığı notun sevincini, sınav kağıdını sosyal medyada paylaşarak kutlayan Aleyna Tilki'yi okul yönetimi, "sınav kağıdını paylaşıp niye herkese gösterdin" diye sordu; disipline verdi.

Gece kulüplerinde sahneye çıkması yasaklanan 16 yaşındaki Aleyna Tilki'nin başı şimdi okuluyla dertte.

Öğrenim hayatına Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde devam eden genç şarkıcının 100 puan sevinci pahalıya patladı.

Fizik dersinden aldığı notun sevincini, sınav kağıdını sosyal medyada paylaşarak kutlayan Aleyna Tilki'yi okul yönetimi disipline verdi.

Habere göre; Öğretmenler kurulu paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararı aldı. Bir kez daha sınava giren Tilki, daha önceki notlarına yakın notlar alırken; söz konusu paylaşımı okul yönetiminin isteğiyle sosyal medya hesaplarından sildi.

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