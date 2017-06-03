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Ali Koç adaylığını resmen açıkladı

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Ali Koç adaylığını resmen açıkladı
Ali Koç, 2018 yılında yapılacak olan Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nde yapılan Mali Genel Kurul'da söz alan Ali Koç, 2018 yılı Mayıs ayında yapılacak olan Genel Kurul'da başkan adayı olacağını resmen açıkladı. 

"BAŞKANLIĞA ADAYIM"

İşte Mali Genel Kurul'da konuşan Ali Koç'un başkan adaylığı hakkındaki sözleri:

"30 Mayıs 2015 yılında başkanımız önümüzdeki dönemler için kendi başkanlığı hakkında konuşmuştu. Ben de zamanı gelince elimi taşın altına koyacağımız ifade etmiştim. Ben bugün yine aynı noktadayım. Mayıs 2018'deki seçimli genel kurulda Fenerbahçe Kulübü başkanlığımı belirtmek isterim."

Konuşmasının ardından kürsüden ayrılan Ali Koç, salonda uzun süre ayakta alkışlandı. 

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