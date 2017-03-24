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Ali Koç işbaşında!

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Ali Koç işbaşında!
Fenerbahçe'de, ilk yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olacağını duyuran işadamı Ali Koç'un hedefi, mevcut yönetime maddi katkı sağlamak.

İlk yapılacak genel kurulda Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu duyuran işadamı Ali Koç, mevcut yönetime mali katkıda bulunmak için Başkan Aziz Yıldırım ile önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

Yapılacak görüşmede, Koç Holding bünyesindeki Arçelik'in, sarı-lacivertlilerin yeni sezonda sponsoru olması hedefleniyor. 

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Arçelik markasının, Fenerbahçe'nin yeni sezonda forma sponsoru olması önerisini Başkan Aziz Yıldırım'a sunacak.

Ali Koç'un, mali sıkıntılarla boğuşan sarı-lacivertlilere, sponsorluklarla destek vermeyi planladığı kaydedildi.

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