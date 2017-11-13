Ali Koç ve Aziz Yıldırım için flaş iddia

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimleri için Yıldırım ve Koç'un karşı karşıya gelmeyeceği iddia edildi.

Fenerbahçe kongre üyesi olan eski Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın, Fenerbahçeli taraftarların gün saydığı başkanlık seçimi hakkında flaş bir iddia ortaya attı. Aydın, Mayıs ayında yapılacak kongrede Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın karşı karşıya gelmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe’de 2018 yılı Mayıs ayında başkanlık seçimi yapılacak. Bu seçim öncesinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday olacağını açıklamışlardı. Cemal Aydın ise ikisinden birinin yarıştan çekileceğini düşünüyor. Tecrübeli spor adamı yaptığı açıklamada “Bildiğim ve düşündüğüm kadarıyla milletin atladığı bir yer var. Bu İstanbul siyasetidir, böyle gider. Aziz Yıldırım ile Ali Koç, karşılıklı aday olmazlar! Bunu bir yere ufak bir not edin” şeklinde konuştu.