Ali Tatar'ın annesi hayatını kaybetti
Ergenekon kumpası sırasında tutuklanan ve serbest bırakıldıktan 3 gün sonra silahıyla intihar eden Ali Tatar’ın annesi Satı Tatar hayatını kaybetti.
Ergenekon kumpası sırasında tutuklanan ve serbest bırakıldıktan 3 gün sonra kendi silahıyla intihar eden Ali Tatar'ın annesi Satı Tatar hayatını kaybetti.
Tatar'ın abisi Ahmet Tatar, “Sevgili annemiz Hakka yürüdü. Yarın 17.11.2017 saat 14:00’da Batıkent Serçesme Cem Evinden Ali’sinin yanına uğurlayacağız” mesajıyla Satı Tatar'ın cenaze töreni ile ilgili ayrıntıları duyurdu.
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