Ali Tatar'ın annesi hayatını kaybetti

Ergenekon kumpası sırasında tutuklanan ve serbest bırakıldıktan 3 gün sonra silahıyla intihar eden Ali Tatar’ın annesi Satı Tatar hayatını kaybetti.

Ergenekon kumpası sırasında tutuklanan ve serbest bırakıldıktan 3 gün sonra kendi silahıyla intihar eden Ali Tatar'ın annesi Satı Tatar hayatını kaybetti.

Tatar'ın abisi Ahmet Tatar, “Sevgili annemiz Hakka yürüdü. Yarın 17.11.2017 saat 14:00’da Batıkent Serçesme Cem Evinden Ali’sinin yanına uğurlayacağız” mesajıyla Satı Tatar'ın cenaze töreni ile ilgili ayrıntıları duyurdu.