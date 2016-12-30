Spor basınını sosyal medyada kendisine küfür edenleri manşet yapmakla suçlayan Barcelonalı Arda Turan, “Barcelona için önemli bir parça olduğumu düşünüyorum. İsteseler de istemeseler de buna saygı duymayı öğrenecekler” dedi.

NTV Spor’da Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Murat Boz ve Acun Ilıcalı ile birlikte %100 Futbol programına konuk olan Turan, Çin’e transfer olacağı iddialarına ilişkin şunları söyledi: “Teklifler olduğu, konuşulduğu söyleniyor ama bu konuda benim bir bilgim yok. Bizim işler aslında böyle yürür. Bizim bir şeyden haberimiz olmaz. Ben kulübümde çok mutluyum. Kulübüm de her defasında benden memnuniyetini dile getiriyor. 33 yaşına kadar da kontratım var. Dünyanın en büyük kulübündeyim. Yani onun dışında ne diyebilirim ki!”

O ZAMAN HER KÜFÜR EDENİ MANŞET YAPIN

Takımdan gönderileceği, Barcelona taraftarının kendisinden memnun olmadığına dair basında çıkan haberlerin kendisini rahatsız edip etmediği sorulan Barcelonalı oyuncu, şöyle konuştu: “Eskiden böyle bir eleştiri durumları olduğunda daha çok üzülüyordum. Ama ben şunu söylüyorum. Adam Twitter’a bir şey yazıyor. Bizimkiler onu manşet yapıyorlar. Benim konum Arda, Emre, Burak, Murat Boz falan konusu değil. Ben diyorum ki Barcelona’ya gitmiş bir oyuncumuz var. Barcelona kulübünün ‘tr’ Twitter hesabı var. İnşallah 23 Ocak’ta Türkçe web sitesi açacaklar. Bunlar çok güzel değerler. Boşverin Arda’yı. Arda Turan başka bir kişi. Şimdi derbi maçta Burak da golü kaçırınca ona da küfür ediyorlar. Alın o zaman her küfür edeni manşet yapın. Ben onu söylüyorum.”

DÜNYANIN EN BÜYÜK MAÇINI BİR FAULE BAĞLAYIP MANŞET YAPTILAR

Basınla ‘ufak tefek sıkıntıları’ olduğunu dile getiren Turan, “Özellikle bazen spor medyasında bunlar ister istemez oluyor. Ben şundan yanayım. Ben ulaşılabilir bir adamım, paylaşılabilir bir adamım. Arayın konuşalım. Eleştiri varsa futbolun üzerine konuşalım ama öyle abuk subuk… Dünyanın en büyük maçını (1-1 sonuçlanan Barcelona-Real Madrid maçını kastediyor) bir faule bağlayıp günlerce manşet yaptılar” dedi.

İSTESELER DE İSTEMESELER DE

İspanyol basını hata yaptığında da aynı tepkiyi verdiğini vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, “Ben şundan yanayım. Ben Barcelona takımı için önemli bir parça olduğumu düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Performansımla da bunu gösterdiğimi düşünüyorum. İnsanlar isteseler de istemeseler de buna saygı duymayı öğrenecekler. Gerekirse Türk basını, gerekirse İspanyol basını” ifadelerini kullandı.