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"Alipaşa Çarşısı'nın Renkleri"

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"Alipaşa Çarşısı'nın Renkleri"
Edirne'deki tarihi Alipaşa Çarşısı'nda, üniversite öğrencilerince çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Turizm Otel İşletmeciliği öğrencilerinin fotoğrafçılık dersi kapsamında çektiği 53 fotoğraftan oluşan sergi, tarihi Alipaşa Çarşısı'nda izlenime sunuldu.

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Emin İnağ, çarşıda düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin sanatseverler kadar esnafa da katkı sağladığını söyledi. İnağ, "Bu etkinlikler ulusal ve uluslararası bazda ülkemize katkı sağlıyor. Buraya Yunanistan'dan veya şehir dışından gelenlerin ilgisini bu tür etkinliklerle çekmeye devam etmeliyiz." dedi.

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