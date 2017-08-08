Alkol tedavisi gören Hakan Taşıyan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden Hakan Taşıyan'ın son hali şaşırttı. Ünlü sanatçı alkol alışkanlığından kurtulmak için mücadele ediyor.

Bir süredir alkol tedavisi gören Hakan Taşıyan’ın son hali medyada yer aldı. Türkiye’nin haberine göre, bir hayli kilo verdiği gözüken sanatçı, alkol düşkünlüğünden kurtulmak için uğraşıyor.

‘Güz Gülleri’, ‘Sensiz İki Gün’, ‘Eskici’ gibi sevilen parçaların yorumcusu Taşıyan’ın kilo verdiği ve sağlıklı beslenmeye özen gösterdiği görülüyor.