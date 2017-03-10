Devlet Bahçeli'yi en çok korkutan kişilerden biridir Meral Akşener...

İl il, ilçe ilçe dolaşıp 16 Nisan'ın Türkiye için kurtuluş günü olması gerektiğini anlatıyor. Engellenmek, gözdağı verilmek isteniyor ama o cesur bir kadın... Dişi bozkurt... Asena! Onda korkacak göz yok!

Devlet Bahçeli, ruhunu saran kâbuslardan kurtulmak için rakip gördüğü Meral Hanım'ı MHP'den ihraç ettirdi ama ülkücü camianın ona ilgisi ve sevgisi hâlâ çok büyük.

Kapı kapı dolaşıp, neden "HAYIR" denilmesi gerektiğini anlatan Akşener, getirilen 18 maddelik anayasa değişikliğinin akıl ve mantık dışı olduğunu belirterek şöyle diyor:

"Görülmemiş yetkilerle o makama ben de dahil, kim oturursa otursun yoldan çıkar! Ben de yoldan çıkarım! Batılıların 'denge ve kontrol' dedikleri mekanizmaların olmadığı hiçbir sistem demokratik olamaz! Böyle bir güçle insan Allah'ın kendisini seçtiğine inanır, Allah'ın özel kulu olduğunu düşünür. Çevresi de bunu pompalar. Böyle bir güçle 'astığı astık, kestiği kestik' olursunuz! Her kim olursa olsun yoldan çıkar! Millet buna izin vermeyecek!"

Rahmi Turan Sözcü

***

Orta Çağ'ın ağalık kafası

-------

Türkiye koca ülke, 80 milyon nüfus, çok sayıda sorun, sosyal, ekonomik, kültürel alanda fazlaca kırılma, yarılma yaşayan ülke. Yeni bir anayasa teklifini getirip "evet" oyu atılması içip propaganda yapan Cumhurbaşkanı, Başkan, bakanlar, iktidar milletvekilleri ile MHP Genel Başkanı "tek kişiyi güçlü ve imtiyazlı kılan anayasanın bütün sorunları çözeceğini" söylüyorlar.

Hiçbir dönemde, hiçbir ülkede bütün sorunları çözen bir anayasa görülmedi.

"Bütün sorunları bu anayasa çözecek" diyenler aslında topluma "nasıl yönetileceğini değil tek kişinin yöneteceğini" dayatıyorlar. Bu Orta Çağ'ın ağalık kafası!

Necati Doğru Sözcü

***

16 Nisan oylaması Sakarya Savaşı'ymış

-----

Bu iddianın sahibi Devlet Bey..

'16 Nisan referandumunu demokrasinin Sakarya Savaşı ilan etti; millet kazanacaktır' dedi..

Sandıktan evet çıkarsa millet kazanmış olacakmış..

Kime karşı?

Milletin öteki yarısına mı karşı?

Sakarya Savaşı kime karşı kazanılacak?

(...)

Diyelim ki sandıktan hayır çıktı; millet Sakarya Savaşı'nı kaybetmiş mi olacak?

Millet istiklalini, istikbalini tehlikeye mi atmış olacak?

1950 yılında çok partili hayata geçtik.. 67 yıldır zaman zaman kesintiye uğrasa da, mükemmel olmasa da, eksikleri olsa da parlamenter demokrasiyle yönetiliyoruz..

67 yıldır istiklal ve istikbalimiz tehlike altında mı?

***

15 yıldır tek parti hükümeti var..

15 yıldır istiklal ve istikbalimiz tehdit altında mıydı?

Soru şu..

Diyelim ki; 16 Nisan Sakarya Savaşı kadar önemli.. Çünkü bu yapı istiklal ve istikbalimizi tehdit ediyor..

Neden evet oyu çıksa bile 2.5 yıl daha aynı sistemle devam ediyoruz?

Neden 2.5 yıl daha istiklal ve istikbalimizi tehlike altında tutuyoruz?

Var mı cevabı?

Mehmet Tezkan Milliyet

***

"Evet"çiler "evet"e güvenmiyorlar

---------

Anayasa değişikliği için (...) "evet" denilmesini isteyenler (...) sürekli "hayır" diyenlerin "kimlerle beraber" olacaklarını sayıp dökerek hatta "fıtrattan" söz ederek vatandaşları "kendi saflarına" çekmeye çabalıyorlar.

Yani büyük bir yanlışa imza atıyorlar.

Umulur ki bu yanlıştan tez zamanda vazgeçerler... Aksi takdirde "evet" denilmesini savunanların kendi tezlerine "güvenemedikleri" görüşü ağırlık kazanacak gibi görünüyor.

Zeki Ceyhan Milli Gazete

***

Ankara'da fabrika yıkımında çevreye asbest yayıldı!

Erdoğan'ın kurtardığı tiryakiler sigaradaki 15 yıllık kanserojen maddeyi bir yıkımda aldı!

Akif Kökçe/Açık Pencere Milliyet