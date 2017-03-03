Alman Bakan, 'iptal krizi'nde topu yerel idarelere attı!

Bakan Bozdağ ve Zeybekçi'nin Almanya'daki toplantılarının iptal edilmesi iki ülke arasında gerginliğe neden oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, iptal yetkisinin 'yerel idarelerde' olduğuna dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türk yargısının ‘Die Welt' gazetesi muhabiri Deniz Yücel'i tutuklatmakla hukuk ihlali işlediğini söyledi. Gabriel Kiev'de verdiği beyanatta ‘Yücel'in tutuklanmasının hukuka aykırı ve aynı zamanda fikir ve basın özgürlüğüne indirilmiş bir darbe olduğunu' vurguladı. Almanya Dışişleri Bakanı kararın hem Almanya, hem de Türkiye'nin anayasa anlayışıyla bağdaştırılamayacağını dile getirdi.

Gabriel Türk siyasetçilerinin Almanya'da kampanya yapıp yapamayacaklarına sadece yerel idarelerin karar verebileceğini ve federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin bir toplantının kamu güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılıp yapılamayacağına karışmaya yetkili olmadığını söyledi.

İLİŞKİLERİN DONMASI KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliğin artmasıyla ilgili olarak Türk hükümet yetkililerine Almanya'ya giriş yasağı uygulanmasına karşı olduğunu söyledi. Özoğuz katıldığı bir televizyon programında hükümetin ‘halihazırda Ankara ile olan ilişkilerin kopmasını istemediğini' belirtti ve "Biz hukuk devletiyiz. Tabii ki bakanlarla görüşmek isteriz. Tabii ki Almanya'ya gelinebilir” dedi.

‘Die Welt' gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasından sonra Alman politikacıları Türkiye'yi sert dille eleştirmişlerdi. Bakan Özoğuz ilişkilerin dondurulmasının Deniz Yücel de dâhil olmak üzere kimsenin yararına olmayacağını, ancak Türk hükümet üyelerinin Alman meslektaşlarıyla yapacakları görüşmelerin ‘başka maksatlara dekorasyon' olarak kullanılamayacağı uyarısında bulundu.

BAKANLAR BULUŞMASINI

Kriz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi'nin 16 Nisan referandumu ile ilgili olarak Almanya'daki Türklerle yapacakları toplantıların yerel idarelerce iptal edilmesi üzerine daha da tırmanmış, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisine sözlü ve yazılı nota verilmişti.

Gelişmeler üzerine Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal etmesi Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin dış politika sözcüsü Norbert Röttgen tarafından eleştirildi. Röttgen katıldığı televizyon programında ‘kanaatince, yerel idarelerce alınan kararların siyasi temasların iptaline gerekçe olamayacağını' söyledi. Röttgen Türkiye ile temasların sürdürülmesine önem verdiklerini sözlerine ekledi.