Alman basınından ortalığı karıştıracak iddia!

Türkiye'nin 2018'deki NATO zirvesinin İstanbul'da düzenlenmesi teklifine birçok ülkenin olumsuz yaklaştığı, konuyla ilgili net kararın ise haziran ayında düzenlenecek NATO Savunma Bakanları toplantısında verileceği öne sürüldü.

Die Welt'in üst düzey NATO yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılındaki NATO zirvesinin İstanbul'da yapılmasını önerdi. Ancak söz konusu öneri birçok ülke tarafından olumsuz karşılandı.

Habere göre başta Almanya olmak üzere Fransa, Danimarka, Hollanda ve Kanada, Türkiye'nin ev sahipliğinde 2018 yılında olası bir NATO zirvesinin İstanbul'da gerçekleşmesine karşı çıktı.

Die Welt'in haberinde, "NATO Türk hükümetinin iç politikalarını desteklediği yönünde Türkiye'nin bu vesilesiyle uluslararası itibarını artırmasına yönelik çabalarından kaçındı" denildi. Gazete haberine göre Erdoğan NATO Zirvesinin İstanbul'da gerçekleşme teklifini 2016 yılında Varşova'da ortaya attı. Geçen hafta Brüksel'de de teklifin ele alındığı ve bu teklife karşı çıkıldığı belirtildi.

NATO'nun gelecek sene düzenlenecek zirvesinin Brüksel'de yeni inşa edilen NATO karargâhında toplanacağı tahmin edilirken, bu konuda net kararın Haziran'da NATO Savunma Bakanları toplantısında verileceği belirtiliyor.

Alman haber dergisi Der Spiegel, Alman hükümetinin ‘İncirlik krizi'nin çözümü için Türkiye'ye iki hafta süre tanıdığını, Alman milletvekillerinin askerleri ziyaretine izin verilmemesi halinde geri çekilmenin gündeme geleceğini yazdı. Merkel, İncirlik'teki askerleri için milletvekillerine ziyaret izni verilmemesi durumunda üsten ayrılmak zorunda kalacaklarını söylemişti. Erdoğan ise "Güle güle deriz" diye konuşmuştu.