Bugünkü YENİÇAĞ »

Alman Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

»
Alman Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 'gerilim hem Almanya'ya hem Türkiye'ye zarar verir' dedi.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’yi “inanılmaz provokasyon” yapmakla itham etti. Gabriel, Dışişleri Bakanı Mevliüt Çavuşoğlu ile bugün yapacağı görüşme öncesinde kamu kanalı ARD’de Türkiye’yi eleştirdi. Türkiye’nin toplantı krizi çerçevesinde yaptığı Nazi benzetmesini “inanılmaz provokasyon” olarak nitelendiren Alman Dışişleri Bakanı, ülkesinin haksız yere suçlandığını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmede mevkidaşı Çavuşoğlu’na Almanya’nın her türlü normal eleştiriye açık olduğunu söylediğini belirten Gabriel,” Ancak Almanya’nın Nazi metotları kullandığını söylemek bizim açımızdan inanılmaz bir provokasyon ve haksız bir suçlama” diye konuştu.

Gabriel, Nazi benzetmesinin Almanya’nın katlanabileceği sınırı zorladığına işaret etti.

İki ülkenin birbirinden daha fazla uzaklaşmaması için her şeyin yapılması gerektiğini de ifade eden Alman Bakan, Çavuşoğlu ile yapacağı görüşme için,” Umarım görüşmemiz ilişkileri yeniden normal seyrine oturtmaya yardımcı olur” diye konuştu. Sertlikle çözüm bulunamayacağına vurgu yapan Gabriel, “Yapılan her provokasyona karşılık vermek, hiçbir zaman fayda sağlamamıştır” diye konuştu.

Gabriel, bakanların iptal edilen görüşmelerine ilişkin ise, salonların güvenliğinden yerel makamların sorumlu olduğunu belirterek, devletin müdahalesinin olmadığını savundu. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil Türk siyasilerin Almanya’da konuştuklarını hatırlatan Gabriel, güvenliğin sağlanmamış olması durumunda toplantıları yerel makamların iptal yetkisi olduğunu söyledi.

İlgili Haberler
Almanya'dan, Çavuşoğlu'na bir iptal dahaÇavuşoğlu: "Kimse beni durduramaz!"Erdoğan'dan Almanya'ya çok sert çıkış
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Alman Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklamasıAlman Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklamasıAskeri hastaneye saldırıAskeri hastaneye saldırıNATO, Rus sınırına asker yığdıNATO, Rus sınırına asker yığdıIŞİD'in son kalesi düştü!IŞİD'in son kalesi düştü!PYD/PKK'dan Münbiç'te 'bayrak oyunu'PYD/PKK'dan Münbiç'te 'bayrak oyunu'Trump göçmen kararnamesini imzaladıTrump göçmen kararnamesini imzaladıCumhurbaşkanlığı yetkileri parlamentoya devrediliyorCumhurbaşkanlığı yetkileri parlamentoya devrediliyorDört roket birden fırlattıDört roket birden fırlattıHerkes, Menbiç’te var olma derdinde...Herkes, Menbiç’te var olma derdinde...Wilders’ten yeni küstahlık!Wilders’ten yeni küstahlık!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti