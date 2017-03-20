Bugünkü YENİÇAĞ »

Alman firması Türkiye'deki yatırımlarını askıya alıyor!

»
Alman firması Türkiye'deki yatırımlarını askıya alıyor!
Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden, Akçansa’nın ortağı Alman HeidelbergCement, Türkiye’deki yeni yatırımlarını askıya alacağını duyurdu.

Alman çimento devi HeidelbergCement’in CEO’su Bernd Scheifele, ülkedeki siyasi belirsizlik nedeniyle Türkiye’ye yapılan yeni yatırımların tümünü askıya alacaklarını açıkladı.

Scheifele, Türkiye’deki mevcut durumun, ülkenin ekonomik gelişimine elverişsiz olduğunu düşündüğü yolundaki endişelerini dile getirdi. Türkiye’de Anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan’da gerçekleşeceğine vurgu yapılan açıklamada, Almanya ve Hollanda’nın, Türk bakanların kendi topraklarında anayasa reformu lehine kampanya yürütmelerine izin vermemesi üzerine, bu ülkelerle Türkiye arasında yaşanan diplomatik krize işaret edildi.

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi ve sektörünün lider şirketi konumunda. Akçansa, Türkiye’nin çimento ihtiyacının yüzde 10’unu, toplam çimento ve klinker ihracatının ise yüzde 12,5’ini karşılıyor.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Alman firması Türkiye'deki yatırımlarını askıya alıyor!Alman firması Türkiye'deki yatırımlarını askıya alıyor!'Hayır' diyen 7 işçi, İGDAŞ'tan atıldı!'Hayır' diyen 7 işçi, İGDAŞ'tan atıldı!Üsküdar-Çekmeköy Metrosu İBB'yi karıştırdıÜsküdar-Çekmeköy Metrosu İBB'yi karıştırdıLira ile dış ticaret ciddi bir orana ulaştı!Lira ile dış ticaret ciddi bir orana ulaştı!TMSF, Adabank'ı satışa çıkardıTMSF, Adabank'ı satışa çıkardıMoody's, Türkiye'nin kredi notunu negatife düşürdüMoody's, Türkiye'nin kredi notunu negatife düşürdüTürkiye'den 'ek vergi' hamlesiTürkiye'den 'ek vergi' hamlesiMerkez Bankası'ndan faiz kararıMerkez Bankası'ndan faiz kararıDolar ve euro'da son durumDolar ve euro'da son durumFed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti