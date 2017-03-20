Alman firması Türkiye'deki yatırımlarını askıya alıyor!

Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden, Akçansa’nın ortağı Alman HeidelbergCement, Türkiye’deki yeni yatırımlarını askıya alacağını duyurdu.

Alman çimento devi HeidelbergCement’in CEO’su Bernd Scheifele, ülkedeki siyasi belirsizlik nedeniyle Türkiye’ye yapılan yeni yatırımların tümünü askıya alacaklarını açıkladı.

Scheifele, Türkiye’deki mevcut durumun, ülkenin ekonomik gelişimine elverişsiz olduğunu düşündüğü yolundaki endişelerini dile getirdi. Türkiye’de Anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan’da gerçekleşeceğine vurgu yapılan açıklamada, Almanya ve Hollanda’nın, Türk bakanların kendi topraklarında anayasa reformu lehine kampanya yürütmelerine izin vermemesi üzerine, bu ülkelerle Türkiye arasında yaşanan diplomatik krize işaret edildi.

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu olan Akçansa, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi ve sektörünün lider şirketi konumunda. Akçansa, Türkiye’nin çimento ihtiyacının yüzde 10’unu, toplam çimento ve klinker ihracatının ise yüzde 12,5’ini karşılıyor.



