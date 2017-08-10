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Alman heyetin geliş tarihi belli oldu

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Alman heyetin geliş tarihi belli oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Alman heyet Konya'daki NATO üssünü 8 Eylül'de ziyaret edecek. Heyete üst düzey bir NATO yetkilisi de eşlik edecek.

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