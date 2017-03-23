Alman hükümeti Türkiye'ye tank savunma sistemleri satılmasını yasaklıyor

Alman hükümeti Türkiye’ye tank savuma sistemleri satılmasını yasaklıyor. Alman hükümetinin, savunma şirketi Rheinmetall'in Türkiye'ye malzeme satmasını yasakladığı açıklandı.

Rheinmetall CEO’su Armin Papperger bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Alman hükümeti halen bazı ihracat sözleşmelerimize onay vermiyor” dedi.

Reuters’ın haberine göre Papperger, Türkiye’nin İslam Devleti militanlarıyla mücadelede 10 adet Leopard savaş tankının tahrip olmasının ardından, elindeki bu tanklar için savunma sistemleri almak istediğini ve Rheinmetall’in bu sözleşme ile ilgili olarak Türkiye ile temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

SİLAH SATIŞINI DA REDDETTİ

Alman basınında önceki gün çıkan haberlerde Alman hükümetinin NATO müttefiki Türkiye’ye silah ihracatını onlarca kez onaylamayı reddettiğini yazmıştı.

2016 yılı başından beri ambargo koyan Almanya’nın hafif silahlar, cephanelik ve diğer silahlanma malzemelerine ilişkin Türkiye'den gelen başvuruların geri çevrildiği belirtildi.