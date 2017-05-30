Bugünkü YENİÇAĞ »

Alman hükümetinde İncirlik krizi

»
Alman hükümetinde İncirlik krizi
Türkiye ile yaşanan İncirlik krizinin Alman hükümetinde gerginlik yarattığı, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için bastırdığı belirtiliyor.

DWelle Türkçe’ye göre, İncirlik üssündeki Alman askerlerinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine Türkiye’nin izin vermemesi, Alman koalisyon ortakları arasında gerginliğe yol açtı. Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesi için ısrar eden koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, (SPD) konuyu bugün meclis grubunda düzenlenecek oturumda ele alacak.

SPD GRUBUNDAN ‘ÇEKİLELİM’ KARARI BEKLENİYOR

Alman medyası, SPD’nin oturumda Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesini öngören bir karar alacağını, grubun böyle bir kararının Türkiye’ye verilmiş açık bir mesaj olacağı konusunda görüş birliğinin olduğunu yazdı.

Koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesiyle ilgili kararın aceleye getirilmemesi uyarısında bulundu. CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, “Bizim için terör milisi IŞİD ile mücadelede verilen görevin yerine getirilmesi önemlidir. Çabukluk değil, kesinlik söz konusu olmalıdır” dedi.

İlgili Haberler
İncirlik'ten sonra ikinici 'üs' krizi
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Türk gemisi faciayı önlediTürk gemisi faciayı önlediMcCain: Putin, IŞİD'den daha tehlikeliMcCain: Putin, IŞİD'den daha tehlikeliAlman hükümetinde İncirlik kriziAlman hükümetinde İncirlik kriziAmerikan tribünlerinde terör örgütü bayraklarıAmerikan tribünlerinde terör örgütü bayraklarıPutin ve Macron'dan Suriye mesajıPutin ve Macron'dan Suriye mesajı"Trump sarhoş gibi davranıyor""Trump sarhoş gibi davranıyor"Trump, damadına böyle sahip çıktıTrump, damadına böyle sahip çıktıPYD'ye Rus bayraklı koruma!PYD'ye Rus bayraklı koruma!Ege'de Yunan savaş uçağı düştüEge'de Yunan savaş uçağı düştüLiderler Trudeau'yu böyle dışladıLiderler Trudeau'yu böyle dışladı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti