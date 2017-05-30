Alman hükümetinde İncirlik krizi

Türkiye ile yaşanan İncirlik krizinin Alman hükümetinde gerginlik yarattığı, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için bastırdığı belirtiliyor.

DWelle Türkçe’ye göre, İncirlik üssündeki Alman askerlerinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine Türkiye’nin izin vermemesi, Alman koalisyon ortakları arasında gerginliğe yol açtı. Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesi için ısrar eden koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, (SPD) konuyu bugün meclis grubunda düzenlenecek oturumda ele alacak.

SPD GRUBUNDAN ‘ÇEKİLELİM’ KARARI BEKLENİYOR

Alman medyası, SPD’nin oturumda Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesini öngören bir karar alacağını, grubun böyle bir kararının Türkiye’ye verilmiş açık bir mesaj olacağı konusunda görüş birliğinin olduğunu yazdı.

Koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesiyle ilgili kararın aceleye getirilmemesi uyarısında bulundu. CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, “Bizim için terör milisi IŞİD ile mücadelede verilen görevin yerine getirilmesi önemlidir. Çabukluk değil, kesinlik söz konusu olmalıdır” dedi.