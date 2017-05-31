Alman istihbaratının PKK ile hazırladığı  "Yol Haritası"...

HDP Milletvekillerine yönelik operasyonlara devam ediliyor. Bu satırların yazıldığı sırada HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıktığına ilişkin haber gündeme düşmüştü.

Gündemin diğer çok önemli maddesi; Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi ve İtalya'da gerçekleşen G7 toplantısından sonra, Münih'te katıldığı seçim mitinginde, "Avrupa artık tam manasıyla ABD ve İngiltere'ye güvenemez" sözleri. Atlantik ittifakında bomba etkisi yarattı bu çıkış...

NATO'da, IŞİD ile mücadele adına PKK/YPG'ye alınan destek kararının ardından işler epeyce karışmış gibi görünüyor. Türkiye'de kamuoyu, AKP Genel Başkanı R. Erdoğan'ın "A" takımlarına, TBMM araştırma komisyonunun içi boş FETÖ raporuna, Hindistan'da Bülent Ersoy'u sokan yılana kilitlenirken dünya üzerindeki ittifaklarda kırılmalar ve eksen kaymaları meydana geliyor. Özellikle Orta Doğu üzerindeki paylaşım hesapları dengeleri değiştiriyor. Kartlar yeniden dağıtılıyor...

Almanya ile Türkiye arasında İncirlik krizi devam ediyor. AKP Genel Başkanı R. Erdoğan, Brüksel dönüşünde kabin ekibi gazetecilere yaptığı açıklamada, Merkel ile görüşmesi sırasında İncirlik ziyaretine izin verilmeyen Alman milletvekillerinin listesini gündeme getirmişti. Erdoğan, Merkel'e İncirlik'e ziyaret yapmayı planlayan Alman milletvekillerinin içinde PKK sempatizan ve destekçilerinin olduğunu hatırlattığını ve liste konusunda iki ülke Dışişleri Bakanlarının görüşmesini önerdiğini, söylemişti. Anlayacağınız, Almanya ile kod adı İncirlik olan derin krizin tek boyutu iade edilmeyen FETÖ'cüler değil. Onun kadar önemli paralel bir boyutu var. Kandil'in Almanya cephesi ve bu ülkenin terör örgütüne verdiği destek. Ve bu örgüt üzerinde Orta Doğu'da pay alma hesapları... Türkiye'de yeni çözüm sürecinde paydaş olma mücadelesi.

Almanya'da seçimlere az bir süre kaldı. Merkel, var gücüyle yükleniyor. Avrupa'nın gündeminde ise Almanya'da seçimler tamamlanıp sonuçları ortaya çıkana kadar Türkiye'nin oyalanması var. O yüzden, "AB'den 12 aylık yol haritası aldık" sadece hikayeden ibaret. Almanya seçimlerinin ardından Merkel'in seçim zaferiyle Türkiye'ye, "Madem siz AB'yi istemiyorsunuz. Ha boyum rest çekip duruyorsunuz. Hadi size güle güle. Yeriniz artık Arap NATO'su..." denilebilir... Bu da bizlere iç siyasette en ulvi ve muhteşem değerlerle yeni büyük Osmanlı projesiyle kaktırılmaya devam eder.

Alman İstihbarat Servisi'nin Raporu

Kartların yeniden dağıtılmaya başlandığı yakın coğrafyamızda yerimiz ve konumumuz ne mi olur?..

ADSIZ'da, yeni çözüm sürecinin sarı ışıkta beklemeye alındığına dair önemli bilgileri okurlarımızla paylaşmıştım. İktidar ile HDP arasındaki yeni pazarlıklardan ve HDP içindeki görüş ayrılıklarından. HDP içindeki sosyalist bloğun yeni çözüm süreci formülü çerçevesinde iktidar beklentilerinden...

HDP yeni eş genel başkanının seçildiği olağanüstü kongre öncesinde genel beklenti, Filiz Kerestecioğlu'nun bu göreve getirileceği yönündeydi. Ancak araya bazı pürüzler (!) girdi. HDP kulislerinden ulaştığımız bilgilere göre; HDP yeni eş genel başkanı Serpil Kemalbay 12 Eylül öncesinde aşırı sol "Kıvılcım" hareketinin içinden geliyor. "Kıvılcım" hareketi terör örgütü PKK ile barışık ve ona sempati ile bakan bir yapılanma. HDP içerisinde ise PKK ile mesafe koyup koymama tartışmaları hâlâ devam ediyor. Yeni süreçte yaşanacak sıkıntıların başında bu geliyor. Öte yandan Filiz Kerestecioğlu'nun eş genel başkanlığı kabul etmemesinin altında Brüksel ziyareti yatıyor. HDP kulislerinde konuşulanlara göre; Brüksel'e Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısına gittiği zaman Kerestecioğlu, terör örgütünün Avrupa sorumlularından Zübeyir Aydar ile görüştü. "Açılım" konusunda fikirlerini karşılıklı olarak tartıştılar. Kerestecioğlu, yakın çevresine, yeni çözüm sürecinde Almanya'nın da işin içine girmeye çalıştığını görünce eş genel başkanlıktan vazgeçtiğini söyledi.

HDP içinde önemli bir üst düzey kaynaktan, anlattıklarına tırnak içinde aynen yer veriyorum;

"Yeni çözüm sürecinde PKK/KCK'nın yeni yol haritası var. Yeni yol haritasında Alman istihbarat servisi BND ile ortak sonuç bildirisi hazırlanmış durumda. Ayrıca bir çalışma raporu da bulunuyor. Ortak sonuç bildirisinin sonunda Türkiye'ye bağlı ama bu kapsamda federasyon referandumu var. Kerestecioğlu, federasyon fikrine karşı çıktı. Kerestecioğlu ve sosyalist kanat federasyon fikrine sıcak bakmıyor. Tam tersine yerel yönetimlerin güçlendirilmesi fikrinden yana. Üniter yapı içinde kalınmasından yana tavır koyuyorlar. Bu nedenle ciddi bir sorun çıktı. BND'nin işin içinde olması ciddi bir sıkıntı yarattı. Kerestecioğlu, Zübeyir Aydar ile görüşmeye gittiğinde Alman istihbarat servisinin işin içinde olduğunu öğrenince şaşırdı ve bütün düşünceleri değişti. Dolayısıyla şimdilik ciddi bir kafa karışıklığı ortaya çıktı. Almanya, çözüm süreci kapsamında direkt olarak işin içinde olmak istiyor, bu da hem sarayı hem de HDP'nin sosyalist kanadını ciddi şekilde rahatsız etti. Buna nasıl bir çözüm bulunulacağı ise şu anda bilinmiyor. Avrupa kanadının ciddi bir biçimde çözüm sürecine müdahale etmek istemesi şimdilik süreç konusunda en büyük açmaz durumunda."

NATO'nun PKK/YPG'ye attığı büyük destekten sonra önümüze sürülen yemlere karşı çok dikkatli olmalıyız. Acaba Türkiye, nereye doğru zorlanacak; İngiltere-ABD'nin PKK/YPG'si ile mi, yoksa Avrupa-Almanya'nın PKK/YPG'si ile yeni bir sürece mi?.. Yoksa, ikisinin arasında tost mu oluruz?...

Dostumuz kim?..