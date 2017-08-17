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Almanlardan sürpriz görüşme

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Almanlardan sürpriz görüşme
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Alman mevkidaşı görüştü.

Aynntılar gelecek...

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