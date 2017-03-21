Almanya: 16 Nisan'da iç çatışma çıkabilir

Almanya hükümeti, referandum sürecinde tehlike ihtimalinin arttığını ve iç çatışma çıkabileceğini savunarak, vatandaşlarına 16 Nisan’a kadar Türkiye’ye gitmeme konusunda uyarıda bulundu.

Alman hükümeti, Türkiye’ye gidecek olan ve Türkiye’de bulunan vatandaşlar için tartışma yaratacak uyarılarda bulundu.

Alman yetkililer, 16 Nisan’daki referanduma dikkat çekerken, Alman vatandaşların kalabalıklardan uzak durması ve terör saldırılarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

16 NİSAN’DA İÇ ÇATIŞMA ÇIKABİLİR

Seçim kampanyaları sırasında artan siyasi gerginlik ve aynı zamanda Almanya’ya yönelik protestolara dikkat çeken yetkililer, iç çatışmaların yaşanabileceğini iddia ederek, yaşanan olaylardan etkilenmemeleri için Alman vatandaşlara “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısında bulundu.