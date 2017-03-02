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Almanya, Bozdağ'ın mitingini iptal etti

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Almanya, Bozdağ'ın mitingini iptal etti
Reuters, Adalet Bakanı Beki Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde yapacağı miting için verilen iznin iptal edildiğini duyurdu.

6 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bugün Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenlenen referandum etkinliğine katılması bekleniyordu.

Gaggenau yönetimi Bozdağ’ın etkinlikte kalabalığa konuşma yapması için verdiği izni geri çekti.

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