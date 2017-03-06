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Almanya, Çavuşoğlu'nun programını iptal etti

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Almanya, Çavuşoğlu'nun programını iptal etti
Alman basınına göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Hamburg’ta gurbetçilerle yapacağı buluşma iptal edildi. İptale neden yoğun katılım durumunda salonun yangına karşı dayanıklılık sorunu oluşturabileceği gösterildi.

Almanya yasak zihniyetine devam ediyor. Alman basını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hamburg’ta gurbetçilerle yapacağı buluşmanın iptal edildiğini açıkladı. İptale neden yoğun katılım durumunda salonun yangına karşı dayanıklılık sorunu oluşturabileceği gösterildi.

Türkiye’de Deniz Yücel isimli muhabirleri tutuklu olan Die Welt Gazetesi’nde yer alan habere göre, iptale neden olarak da yoğun katılım durumunda salonun yangına karşı dayanıklılık sorunu oluşturulabileceği gösterildi.

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