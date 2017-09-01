Almanya Dışişleri: 2 vatandaşımız daha Türkiye'de gözaltına alındı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki Alman vatandaşının daha Türkiye'de gözaltına alındığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, iki Alman vatandaşının daha Türkiye'de gözaltına alındığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada iki Alman vatandaşının Perşembe günü Türkiye'de gözaltına alındığı bildirilerek, gözaltıların siyasi suçlamalara dayandığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gözaltı işleminin resmi olmayan kaynaklarca İzmir'deki Alman Konsolosluğu'na bildirildiğini ve konsolosluğun irtibat kurması üzerine Antalya'daki havalimanı polisince teyit edildiğini belirtti.

Gözaltına alınan iki kişinin de sadece Alman vatandaşlığına sahip olduğu, henüz doğrudan telefonla bir iletişimin kurulamadığı, gözaltına alınan Alman vatandaşlarına en hızlı şekilde konsolosluk hizmeti verilebilmesi için girişimlerin sürdüğü bildirildi.