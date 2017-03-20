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Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin AB'ye girme şansı kalmadı!

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Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin AB'ye girme şansı kalmadı!
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girme şansının daha önce hiç bugün olduğu kadar az olmadığını söyledi.

Alman Der Spiegel dergisine konuşan Gabriel, "Türkiye bugün kesinlikle Avrupa Birliği'ne üyeliğe hiç olmadığı kadar uzak" dedi.

Reuters'ın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda her zaman şüphelerinin olduğunu, fakat bu konuda Sosyal Demokrat Parti içerisinde kendisini azınlıkta bulduğunu belirtti.

GÖRÜŞÜ DEĞİŞMİŞ

Almanya'da 2005 yılında başbakanlığa gelen Angela Merkel, daha öncesinde Türkiye'nin üyeliğine açıkça karşı çıkmış ve "öncelikli ortaklık" çağrısında bulunmuştu. Gabriel, bunun Türkleri "ikinci sınıf Avrupalılar" gibi hissettireceğini düşündüğünü fakat İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının ardından görüşünün değiştiğini belirtti.

Gabriel ayrıca, Türk siyasetçilerin Almanya'da yapılacak mitinglerde Alman yasalarına uymamaları halinde bu ülkeye girişlerinin yasaklanabileceğini söyledi.

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