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Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

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Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Almanya Federal Haberalma Servisi'nin Başkanı (BND) Kahl'ın "15 Temmuz darbesinin arkasında Gülen'in olduğuna ikna olmadık" şeklindeki açıklaması Ankara'nın büyük tepkisini çekmişti.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığımıza davet edilerek, AFC Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanının 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ'nün bulunduğuna ikna olmadığına dair beyanına ilişkin tepkimiz dile getirilmiştir.

Darbecilerin FETÖ bağlantılarını ortaya koyan ifadeleri, darbe teşebbüsü öncesi ve gecesi kendi aralarında yaptıkları iletişim kayıtları, Akıncılar üssünde yakalanan FETÖ iltisaklı siviller dâhil tüm kanıtlar ortadadır.

Mensubu oldukları FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hukukun temel ilkelerini ayaklar altına alan, usulsüz dinlemeler ve sahte belgelerle yüzlerce masum insanı mağdur eden birçok savcı, hâkim, polis başta olmak üzere, yüzlerce FETÖ'cü de halen Almanya'da bulunmaktadır.

Sözkonusu şahsın açıklaması, AFC’nin FETÖ’ye gösterdiği müsamaha ve korumacı yaklaşımın ardındaki zihniyeti ifşa etmektedir.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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