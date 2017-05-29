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Almanya'da bombalı araç alarmı

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Almanya'da bombalı araç alarmı
Almanya'nın başkenti Berin'de şüpheli bir araç nedeniyle Schoneberg semtindeki bir cadde kapatıldı. Bomba imha ekipleri bölgeye gönderildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bomba alarmı verildi.

Berlin polisi şehrin Schoneberg bölgesinde bulunan şüpheli bir araç nedeniyle bazı caddelerin kapatıldığını ve caddede bulunan evlerin boşaltıldığını açıkladı.

Polis sözcüsü, araçta bazı kablolar tespit edildiği belirtilirken, bomba imha ekipleri bölgeye gönderildi.

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