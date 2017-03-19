Almanya'da camiye saldırı

Almanya'nın Bremen Eyaleti'ne bağlı Bremerhaven kentinde Yeni Fatih Camisi'ne dün gece domuz kulağı ve domuz ayağı atıldı.

2011 yılında Alman siyasetçilerin de katılımıyla açılan Yeni Fatih Camisi'ne yapılan domuz parçalı saldırı cami cemaatini şoke etti.



Minareli ve kubbeli olan camiye kimlerin ve neden böyle bir saldırı düzenlediği araştırılıyor.



Camiye yapılan saldırı kentte yaşayan Türklerin de tepkisini çekti.



Sosyal medyada konuyla ilgili açıklama yapan cami yönetimi ve üyeleri saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve sorumluların polis tarafından biran önce yakalanmasını istediklerini dile getirdiler.



Yönetim Facebook sayfasından, cami avlusuna atılan parçalanmış domuzun resimlerini de paylaşarak durumu kamuoyuna duyurdu.