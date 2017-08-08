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Almanya’da çöp kovalarına 'Çöpünü buraya at Mehmet' yazdılar

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Almanya’da çöp kovalarına 'Çöpünü buraya at Mehmet' yazdılar
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde, belediye tarafından çöp kovalarının üzerine yazılan Türkçe isimler büyük tepki çekti.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Duisburg şehrinde, belediye tarafından çöp kovalarının üzerine yazılan Türkçe isimler büyük tepki çekti.

Çöp kutuları üzerinde “Çöpü buraya at...” (Mach et, Mehmet) şeklinde yazıları gören vatandaşlar, belediyenin bu uygulamasını eleştirirken, Belediye yetkilileri, 6 bin adet çöp kutusuna bu yazıların yazıldığını ve uygulamanın temiz bir çevreye dikkat çekmek için yapıldığını ve sadece Türk isimlerin değil, diğer ülke insanlarının da isimlerin kullanıldığını belirtti.

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Diğer taraftan, şehirdeki yerel Türk siyasetçiler, dernekler ve vatandaşlar, çöp kovalarında yazan Türkçe isimlerden rahatsız olduklarını belirtti. Birçok kişi sosyal medya üzerinden belediye tepki göstererek, uygulamanın ırkçı bir yaklaşım olduğunu savundu. Bazı vatandaşlar da kendi isimlerinin yazılı olduğu çöp kovalarına çöp atarken çektikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşarak tepki gösterdi.

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