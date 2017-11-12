Almanya'da Merkel'e büyük şok

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), son 6 yılın en düşük oy seviyesine geriledi.

Emid araştırma kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya’yı 4 yıllığına yönetmek için dörtlü koalisyon görüşmelerini yürüten Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), son 6 yılın en düşük oy seviyesine geriledi.

24 Eyül’de Almanya’da yapılan genel seçimlerde CDU/CSU, yüzde 32,9 oranında oy alırken, son ankette yüzde 30 dolayında destek gördüğü belirlendi.

Jamaika koalisyon görüşmelerinin Hıristiyan Birlik Partileri’ne oy kaybettirdiği ortaya konuldu. Hıristiyan Birlik Partileri’nin, Ekim 2011 tarihlerindeki destek seviyesine gerilediği belirlendi.

Araştırmaya göre, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) genel seçimlerden sonra muhalefette kalmayı tercih etmesi SPD’ye iki puan kazandırırken, son ankette SPD’nin oy oranı yüzde 22 olarak belirlendi.

Yeni Jamaika koalisyonunun ortaklarından Liberal Parti (FDP) oy oranını bir puan arttırarak yüzde 11’e yükseltirken, Cem Özdemir’in eş başkanı olduğu Yeşiller Partisi bir puan düşüş göstererek yüzde 10’a geriledi.

Irkçı popülist Almanya için Alternatif Parti (AfD) ise oylarını bir puan arttırarak yüzde 13’e yükseldi.