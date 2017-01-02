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Almanya'da PKK propagandası

Almanya'da PKK propagandası
PKK terör örgütünün Avrupa'daki Kandil'i haline gelen Almanya yine bir skandala imza attı. Alman ARD kanalında yayınlanan programda PKK'nın propagandasını yaptı.
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