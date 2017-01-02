Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
Almanya'da PKK propagandası
Almanya'da PKK propagandası
PKK terör örgütünün Avrupa'daki Kandil'i haline gelen Almanya yine bir skandala imza attı. Alman ARD kanalında yayınlanan programda PKK'nın propagandasını yaptı.
02 Ocak 2017 Pazartesi 13:25
Etiketler:
pkk
,
almanya
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Satranç oynayan kişi lanetlenmiştir!
O terörist deyip fotoğrafını yayınladılar ama...
Adli Tıp'ın önünde acı bekleyiş
Camide görülmemiş hırsızlık
160 Yemenli Türkiye'ye getirildi
PKK'lı terörist böyle yakalandı
O sırada Reina'daydı
Survivor Taner'den ilginç görüntüler
İstanbul'da dükkan taradılar! 1 ölü
Fıstık kabuğu kaplı otomobil dikkat çekti
Türk askeri El Bab'da böyle görüntülendi
Ülkücüler bu görüntüleri paylaşıyor
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Reina'daki katliamda yaşamını yitirenler
3 bin 500 polisle 'huzur operasyonu'
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 31 12 2016
ÇOK OKUNANLAR
100 yıl sonra yine o söz: "Hasta adam"
Satranç oynayan kişi lanetlenmiştir!
Metin Feyzioğlu böyle tepki gösterdi
Terörün kaynağı neresiymiş?
‘Reina saldırganı’ diye kendisini gördü
Bakan'a, Gazi Üniversitesi soruları
Mehmet Görmez hakkında suç duyurusu
SGK’dan muayene ücretlerine zam
Reina saldırısında flaş detay
"Üzerimde bomba var" diye bağırınca...
Reuters: "Saldırıyı IŞİD üstlendi"
Ne beklendi, ne geldi?
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
100 yıl sonra yine o söz: "Hasta adam"
Satranç oynayan kişi lanetlenmiştir!
Metin Feyzioğlu böyle tepki gösterdi
Terörün kaynağı neresiymiş?
‘Reina saldırganı’ diye kendisini gördü
Bakan'a, Gazi Üniversitesi soruları
Mehmet Görmez hakkında suç duyurusu
SGK’dan muayene ücretlerine zam
Reina saldırısında flaş detay
"Üzerimde bomba var" diye bağırınca...
Reuters: "Saldırıyı IŞİD üstlendi"
Ne beklendi, ne geldi?
El Bab'dan kötü haber
İstanbul Üniversitesi'nden IŞİD açıklaması!
O terörist böyle kaçmış
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.