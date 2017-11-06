Bugünkü YENİÇAĞ »

Almanya'da rehine krizi

»
Almanya'da rehine krizi
Almanya'da velayet davasını kaybeden baba gençlik dairesini bastı ve bir çalışanı rehin aldı.

Bavyera Radyosu'nun verdiği habere göre bugün sabah saatlerinde gençlik dairesine gelen bir kişi, görevlilerle çocuğunun velayeti üzerine tartıştı. Kendisinden velayetin alınmasına tepki gösteren saldırgan kişi, bir çalışanı rehin aldı. Diğer çalışanların polise haber vermesi üzerine gençlik dairesine gelen polis, binaya girişi yasakladı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganla kontak kurmaya çalışıyor. Öte yandan olası bir operasyon için özel eğitimli polis birlikleri de yola çıktı. Rehin alınan çalışan ve rehineci hakkında henüz yeterli bilgi bulunmazken, polis elinde bıçak bulunan saldırganın silahlı olabileceğini de düşünüyor. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kral Selman'dan dikkat çeken görüşmeKral Selman'dan dikkat çeken görüşmeAlmanya'da rehine kriziAlmanya'da rehine kriziRiyad'a düşen füzelerin ardından Suudi Arabistan'dan flaş karar!Riyad'a düşen füzelerin ardından Suudi Arabistan'dan flaş karar!Eski Katalan lider Puigdemont'un şartlı tahliyesine karar verildiEski Katalan lider Puigdemont'un şartlı tahliyesine karar verildiSuudi prens ve yetkilileri taşıyan helikopter düştüSuudi prens ve yetkilileri taşıyan helikopter düştüKilise katliamını yapan eski Hava Kuvvetleri askeri açıktı!Kilise katliamını yapan eski Hava Kuvvetleri askeri açıktı!BM parametreleri KKTC'ye darbe!BM parametreleri KKTC'ye darbe!Teksas'ta kiliseye silahlı saldırıTeksas'ta kiliseye silahlı saldırıBelçika'dan İspanya açıklamasıBelçika'dan İspanya açıklamasıSuudi prenslere otelde gözaltıSuudi prenslere otelde gözaltı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti