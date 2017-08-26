Bugünkü YENİÇAĞ »

Almanya'da sözde 'Kürdistan' propagandası

»
Almanya'da sözde 'Kürdistan' propagandası
Peşmerge Yönetimi'nin Eylül'de yapmayı planladığı referandum öncesi Kürtler Almanya'da miting düzenledi.

Peşmerge destekcileri, Almanya'nın Köln şehrinde terör propagandası yaptı.

Peşmerge başı Barzani'nin Eylül ayında yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu öncesi Köln şehir merkezinde toplanan Kürtler, sözde 'Kürdistan' lehine slogan atarak yürüyüş yaptı. 

Eylemde İsrail bayrakları ve sözde 'Kürdistan' paçavraları dikkat çekerken, Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen terör propagandasına Almanya hükümetinden herhangi bir tepki gelmedi.

 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Kanadalı kadın YPG'ye katıldıKanadalı kadın YPG'ye katıldıAlmanya'da sözde 'Kürdistan' propagandasıAlmanya'da sözde 'Kürdistan' propagandasıKatar'dan flaş Türkiye açıklaması... Gözaltına alındılar!Katar'dan flaş Türkiye açıklaması... Gözaltına alındılar!Interpol, Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni sildiInterpol, Akhanlı hakkındaki kırmızı bülteni sildiIrak ordusu Türkmen kenti Telafer'e girdi!Irak ordusu Türkmen kenti Telafer'e girdi!Trump onu da kovdu!Trump onu da kovdu!Brüksel'de askerlere bıçaklı saldırı!Brüksel'de askerlere bıçaklı saldırı!Trump'tan Venezuella’ya yeni yaptırım kararı!Trump'tan Venezuella’ya yeni yaptırım kararı!ABD'den skandal bir karar daha!ABD'den skandal bir karar daha!Türk Büyükelçi Dış İşleri'ne çağrıldı!Türk Büyükelçi Dış İşleri'ne çağrıldı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti