Almanya'da sözde 'Kürdistan' propagandası

Peşmerge Yönetimi'nin Eylül'de yapmayı planladığı referandum öncesi Kürtler Almanya'da miting düzenledi.

Peşmerge destekcileri, Almanya'nın Köln şehrinde terör propagandası yaptı.

Peşmerge başı Barzani'nin Eylül ayında yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu öncesi Köln şehir merkezinde toplanan Kürtler, sözde 'Kürdistan' lehine slogan atarak yürüyüş yaptı.

Eylemde İsrail bayrakları ve sözde 'Kürdistan' paçavraları dikkat çekerken, Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen terör propagandasına Almanya hükümetinden herhangi bir tepki gelmedi.