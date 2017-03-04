Almanya’dan Bakan Zeybekçi’ye izin!

Almanya ve Türkiye arasında arasında krize neden olan izin konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Almanya, Ekonomi Bakanı Zeybekçi’nin toplantısına izin verdi.

Türkiye ile Almanya arasında başlayan “izin” krizinde sıcak bir gelişme yaşanıyor. Gurbetçi vatandaşlara “evet” propagandası yapmak için salon talebinde bulunan Bakanlara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a izin verilmemişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi daha önce 2 kez iptal edilen toplantıya 3.başvuruda olumlu cevap aldıklarını ve Almanya’ya gideceğini açıkladı.

OLUMLU CEVAP VERDİLER

Zeybekçi şunları söyledi: "Denizlim Derneği ile Denizlililerle orada büyük bir toplantı olacak. Hemen arkasından da Avrupa Türk Demokratlar Birliği ile Almanya'da planlanan toplantıyı yapacağız. İki defa iptal olduğunu biliyorum. Üçüncüsüyle ilgili arkadaşlarımız olumlu cevap verdiler. O da iptal olursa kahve kahve, sokak sokak, ev ev dolaşacağız orada ve gereğini yapacağız. Türkiye'nin varlık, bağımsızlık ve geleceğiyle ilgili çok önemli tarihi bir dönemeç noktasındaki bu süreci elimizden geldiğince vatandaşlarımıza paylaşacağız. Ve bunu da bize yakışan bir şekilde vakur bir şekilde, şenlik havasında yapacağız."