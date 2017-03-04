Almanya'dan Baykal kararı!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki etkinliklerinin iptal edilmesinin hemen ardından Deniz Baykal'ın Almanya'da yapacağı programın haberi geldi. Deniz Baykal, Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt'ta düzenlenecek "Referandumda Hayır" konulu etkinlikte konuşacak.
CHP eski Genel Başkanı ve partinin Antalya milletvekili Deniz Baykal, CHP Baden Württemberg Birliği’nin 5 Mart pazar günü düzenleyeceği hayır kampanyasında konuşacak.
Hürriyet'in haberine göre, CHP Birlikleri Almanya Sözcüsü Kazım Kaya, Deniz Baykal’ın davetlileri olarak Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt’ta ‘Referendumda Hayır’ konulu toplantıda konuşacağını söyledi. Fabrik Str. 23, 70794 Filderstadt adresindeki Masal Düğün Salonunda yapılacak toplantı pazar günü saat 14.00’te başlayacak.
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