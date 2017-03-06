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Almanya'dan bir iptal daha

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Almanya'dan bir iptal daha
Almanya'da Türk bakanların konuşacağı etkinliklerin iptal edilmesinin ardından şimdi de eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın konuşma yapacağı salonun sözleşmesi iptal edildi.

Almanya'nın Hessen Eyaleti Frankfurt yakınlarındaki Kelsterbach Kasabası Belediyesine ait Conference & Event Center'de bugün 19.30'da gerçekleştirilecek olan konferans, salonun kira sözleşmesinin iptal edilmesiyle çıkmaza girdi. AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi alternatif bir salon arayışı içerisinde olduğunu duyurdu

Almanya'da Türk bakanların konuşacağı etkinliklerin iptal edilmesinin Ankara-Berlin ilişkilerinde yarattığı gerilimin ardından dün akşam ilk kez bir Türk bakan bu ülkede konuşma yapmıştı.

Köln'de AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Almanya'da bu dost vatanda, bu dost ülkede milyonlarca Türk vatandaşımız var. Burada AK Partimizin Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezinin yaptığı çalışmalardan birini yapıyoruz. Hakkımız olan bir faaliyeti yerine getiriyoruz" dedi.

Söz konusu etkinlik daha önce iki kez iptal edilmişti. Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Almanya'nın Gaggenau kentinde konuşma yapacağı toplantı da Alman belediyesi tarafından iptal edilmiş ve bunun üzerine Bozdağ bu ülkeye gitmekten vazgeçmişti. Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi de iptal etmişti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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